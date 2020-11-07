بسبب كورونا والانتخابات الأمريكية.. النفط ينخفض دون 40 دولاراً للبرميل

2020/11/07 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

شهدت أسعار النفط، اليوم السبت، انخفاضا في الأسواق العالمية عند أقل من 40 دولاراً للبرميل بسبب زيادة إصابات كورونا العالمية، فضلا عن المخاوف من ضعف الطلب، مع حالة الحذر في الأسواق بسبب تواصل عملية الفرز الطويلة للأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسجلت فرنسا عددا غير مسبوق من حالات الإصابة، مما يذكي المخاوف من أن فرض إجراءات إغلاق إضافية في أوروبا قد يلقي بظلال على الطلب.

وفي الانتخابات الأمريكية، يحظى مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن بتفوق على الرئيس دونالد ترامب في جورجيا وبنسلفانيا، ليزداد قربا من الفوز بالبيت الابيض، إذ ما زال فرز الأصوات مستمرا في مجموعة من الولايات.

وجرت تسوية خام برنت على انخفاض 1.48 دولاراً، بما يعادل 3.62 بالمئة، إلى 39.45 دولارا للبرميل.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولارا، أو 4.25 بالمئة، إلى 37.14 دولارا للبرميل.

لكن كلا الخامين حققا مكسبا أسبوعيا، إذ صعد برنت 5.8 بالمئة وزاد الخام الأمريكي 4.3 بالمئة.

كما ضغط على السوق انحسار احتمالات حزمة تحفيز أمريكية كبيرة.



فقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل اليوم إن الإحصائيات الاقتصادية، والتي منها نزول البطالة بنقطة مئوية في الولايات المتحدة، تشير إلى أنه يتعين على الكونجرس تبني حزمة تحفيز أصغر فيما يرتبط بفيروس كورونا، والتي تتركز بشكل كبير على تأثير الجائحة.

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