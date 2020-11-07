بدون وفيات.. أكثر من 170 إصابة بكورونا في ديالى خلال آخر 24 ساعة

2020/11/07 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، تسجيل 72 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الدائرة اجرت فحوصات مختبرية لـ 449 مسحة جديدة تبين بان 172 منها موجبة اي مصابة بينها 12 للكوادر الصحية".

واضاف، ان "114 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما لم تسجل اي حالة وفاة".

واشار العزاوي الى ان "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 15606 حالة فيما حالات الشفاء بلغت 14480 وحالات الوفاة 250 حالة".

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