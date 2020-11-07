انطلاق عملية أمنية جديدة في منطقة بالأنبار

2020/11/07 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت (07 تشرين الثاني 2020)، انطلاق عملية أمنية في منطقة سليجة بمحافظة الأنبار، لتدقيق العوائل والقبض على المطلوبين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات الانبار من خلال الفرقة العاشرة، ومديرية افواج الطوارئ، وأفواج الحشد العشائري معززة بعناصر من الوكالات الامنية ومفارز المعالجة شرعت بتفتيش منطقة سليجه".

وأضاف البيان، أن العملية تهدف "لإلقاء القبض على المطلوبين، وتدقيق العوائل ولتعزيز الأمن والاستقرار".

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