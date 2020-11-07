سماء العراق تمطر 117 ألف دولار يوميا!

2020/11/07 | 11:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدر سماء العراق يوميا اكثر من 117 الف دولار يوميا على البلد.

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