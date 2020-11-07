2020/11/07 | 11:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد مصدر نيابي، يوم السبت، بإصابة النائب عن تيار الحكمة حسن المسعودي بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني عراقي ينضم الى قافلة المصابين من زملائه بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني عراقي ينضم الى قافلة المصابين من زملائه بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).