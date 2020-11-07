الكاظمي: لن نتساهل مع من يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

2020/11/07 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مادة غذائية تحسن عمل الأمعاء

أعلنت الدكتورة أولغا ديكير، أخصائية التغذية الروسية، أن على الذين يرغبون بالحفاظ على محيط خصر ضيق وأن تعمل أمعاؤهم بصورة صحيحة

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