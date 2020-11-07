الكاظمي: لن نتساهل مع من يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

2020/11/07 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الدولة لن تتساهل مع اي منتسب يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

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