الصدر يقدم 16 مقترحاً للخروج من الازمة المالية ويعلق على الإقتراض

2020/11/07 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، على مقترح قانون الاقتراض الذي سيقرأه مجلس النواب اليوم، قراءة ثانية، فيما قدم 16 مقترحاً للخروج من الأزمة المالية التي يمر بها البلد.

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