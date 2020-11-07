الكاظمي يلمح لوقوف ’’منتسب’’ وراء مقتل المتظاهر في البصرة: الدولة لن تتساهل مع من تجاوز الأوامر

2020/11/07 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

لمح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (07 تشرين الثاني 2020)، إلى وقوف ’’منتسب’’ وراء مقتل المتظاهر عمر فاضل، في محافظة البصرة، فيما أكد أن الدولة لن تتساهل مع من تجاوز الأوامر.

وذكر الكاظمي في تغريدة على منصة "تويتر"، أن "الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، والاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".

وأضاف قائلاً: "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل، وسينال جزاءه العادل"، مؤكداً: "نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل المتظاهر عمر فاضل في محافظة البصرة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة، تمكنت من القاء القبض على القاتل".وأضاف البيان، أن "القاتل اعترف صراحة بجريمته، وإجراء التحقيقات الأولية معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي وقت سابق من اليوم، شيّع العشرات من أهالي البصرة، جثمان الشهيد عمر فاضل، الذي سقط يوم أمس بعد إطلاق العيارات النارية، في ساحة التظاهر بالمحافظة.

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