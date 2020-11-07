الانبار.. انطلاق عملية تفتيش لمنطقة سليجه

2020/11/07 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، انطلاق عملية تفتيش لمنطقة “سليجه” في محافظة الانبار للقبض على المطلوبين.وذكر بيان للخلية ان “قيادة عمليات الانبار شرعت من خلال الفرقة العاشرة ومديرية افواج الطوارئ وافواج الحشد العشائري الانبار معززة بعناصر من الوكالات الامنية ومفارز المعالجة بتفتيش منطقة سليجه”.وأضاف البيان أن “العملية تأتي لالقاء القبض على المطلوبين وتدقيق …

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