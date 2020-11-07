2020/11/07 | 11:38 - المصدر: عين العراق

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السبت 7 نوفمبر 2020 | 11:14 صباحاً | عدد القراءات : 27

السليمانية تسجل اعلى نسبة من الامطار في كوردستان

اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان شمال العراق ، عن نسبة هطول الامطار في مناطق اقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما توقعت هيئة الانواء الجوية استمرار موجة الامطار في اغلب مناطق اقليم كوردستان ليوم غد الاحد.

وقالت هيئة الانوءا الجوية في بيان ان الامطار في اقضية ونواحي محافظة اربيل كانت بنسب مختلفة اعلى نسبة سجلتها ناحية ميركسور وكانت 21.2ملم، تليها منطقة بارزان بنسبة 16.4ملم، وتاتي منطقة سميلان في المرتبة الثالثة بنسبة 11.8ملم.

واضاف البيان: اما في محافظة السليمانية فكانت النسبة الكلية للامطار 35.5ملم، سجلت اعلى نسبة في منطقة ياخسمر وهي 35.4ملم، تليها قلعة دزة بنسبة 19.2ملم، بعد ذلك تأتي منطقة سنكاو بنسبة 19.1ملم.

وتابع" اما مناطق محافظة دهوك فقد سجلت امطار قليلة خلال الـ24 ساعة الماضية، الا قضاء آكري الذي سجل نسبة امطار تبلغ 6.6ملم.

واضاف" اما محافظة كركوك فقد شهدت هطول امطار بنسبة 4.8ملم، اما محافظة حلبجة فلم تسجل اية نسبة من الامطار خلال الـ24 ساعة الماضية

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