الديوانية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراته امام الكرخ

2020/11/07 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، ان إدارته ستتقدم بشكوى رسمية على الحكم احمد كاظم لدى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة.

وقال العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الديوانية تعرض الى غبن كبير في مباراة الكرخ بعدما اشهر الحكم بطاقتين حمراوين تسببت بخسارة الفريق”.

واوضح ان “إدارة النادي ستقوم بتقديم شكوى رسمية ضد حكم المباراة كونه لم يكن موفقاً في قيادة المباراة واساء لسمعة الحكم العراقي”.

وخسر الديوانية امام الكرخ بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي امس الجمعة.



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