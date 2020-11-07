بابل تسعى لفتح قنصليات لدول الجوار

2020/11/07 | 11:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعتزمُ الحكومة المحلية في بابل فتح قنصليات لدول الجوار في المحافظة لتسهيل اصدار سمات الدخول للراغبين بالسفر اليها.

وقال محافظ بابل حسن منديل السرياوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “بعد التباحث مع وزارة الخارجية تسعى ادارة المحافظة الى فتح قنصليات لدول الجوار لتسهيل اصدار سمات الدخول الى تلك البلدان لاسيما أهالي الطلبة الذين يدرسون خارج البلد”، مبينا ان “فتح القنصليات سيساعد في منح فيزة السفر السياحي والديني والثقافي”.

وأضاف السرياوي، أن “المحافظة وبما تمتاز به من معالم تاريخية وحضارية مهمة يجب ان تتوافر فيها قنصليات لتسهيل زيارة الوفود الأوروبية والأجنبية لمدينة بابل التاريخية للإطلاع على معالمها الاثرية والسياحية وبالتالي سيعمل ذلك على تفعيل دور قطاع السياحة”.

وأشار الى ان “مدينة بابل الأثرية تشهد تنظيم العديد من المهرجانات الدولية وان فتح القنصليات سيسهل من دخول الوفود المشاركة او المدعوة اليها”.

وتابع السيرياوي ان “المحافظة قامت بالتنسيق مع دائرة المراسيم في وزارة الخارجية لتسهيل دخول الوفود المشاركة والسياح العرب والاجانب الى المهرجان الثقافي الدولي الذي سيعقد خلال المدة المقبلة لتسهيل دخولهم لزيارة الاماكن الاثرية والدينية في المحافظة”، منوها بــ”اعداد خطة لتطوير الملاكات العاملة في قسم المراسيم والاستقبال في ديوان محافظة بابل وفتح دورات تأهيلية لتطوير قدراتهم في تنظيم عملية دخول الوفود الاجنبية او السياح”.



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