القبض على مايسمى مسوؤل مشاجب قاطع الجنوب بداعش في بغداد

2020/11/07 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على مايسمى بمسوؤل مشاجب قاطع الجنوب بداعش في بغداد .وذكر بيان الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد القت القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد و المطلوب وفق أحكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي والذي عمل مسوؤل مشاجب مايسمى قاطع الجنوب ضمن عصابات داعش، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الإجرامية وشغله المنصب اعلاه واشترك بعدة عمليات إرهابية قبل عمليات التحرير./انتهى9

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