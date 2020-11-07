في البصرة.. القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل

2020/11/07 | 11:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل في محافظة البصرة.وقالت الوزارة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة، تمكنت من القاء القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل المحافظة”.واضافت، …

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