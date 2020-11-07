2020/11/07 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن عودة 1150 نازحا في محافظتي نينوى وصلاح الدين، مؤكدة أن الحشد الشعبي ساندنا في ذلك.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مدير عام دائرة شؤون الفروع فيها، علي عباس جهاكير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاسر العائدة توزعت بواقع 55 اسرة تضم 420 نازحا في صلاح الدين كانوا يقطنون قضاء سامراء ومنطقة الحويش وتمت اعادتهم الى مناطقهم ضمن قرى البو خنجر والبو خليفة والعشاعشة بمحافظة صلاح الدين ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة الذي نظمته الوزارة”.واكد جهاكير، ان “قوات الحشد الشعبي ساندت الوزارة بهذا الصدد، اذ تم تأمين وتدقيق اسماء الاسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية وتم ايصالها بمساعدة عناصر الحشد والادارة المحلية لقضاء سامراء في منطقة الثرثار”.واضاف انه تم “في السياق نفسه عودة 730 نازحا بواقع 146 اسرة من مخيم حمام العليل الى مناطق سكناهم الاصلية في مدينة الموصل”، مشيرا الى ان “الايام المقبلة ستشهد عودة اكبر عدد منهم استكمالا لخطة الوزارة في اغلاق مخيمات النزوح في البلاد”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: الحشد الشعبي ساندنا بإعادة أكثر من 1000 نازح الى محافظتين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: الحشد الشعبي ساندنا بإعادة أكثر من 1000 نازح الى محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).