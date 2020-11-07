عمليات البصرة توجه بالتحقيق بقضية استشهاد أحد المتظاهرين

2020/11/07 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات البصرة توجيها إلى الجهات المختصة على خلفية استشهاد متظاهر بالقرب من ساحة التظاهر في المحافظة.

ووجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام بالتحقيق بقضية استشهاد المتظاهر البصري”عمر فاضل” بالقرب من ساحة التظاهر، مؤكدا أن القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية بهذه الجريمة، وأن الجاني سيحال إلى القضاء لينال عقابه مهما كانت هويته.

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