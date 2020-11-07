2020/11/07 | 11:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، بعد تدهور سعر صرف العملة المحلية الليرة.وأوضحت وكالة أنباء الأناضول، اليوم السبت، أنه تم إقالة رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويصال، بموجب مرسوم رئاسي، وتعيين ناجي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تدهور الليرة.. أردوغان يقيل رئيس البنك المركزي التركي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تدهور الليرة.. أردوغان يقيل رئيس البنك المركزي التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).