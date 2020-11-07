بالصور .. ضبط 13 مليار دينار عراقي مزيف ومطبعة لتزييف العملة في بغداد

2020/11/07 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عن ضبط مبالغ ضخمة من العملة المحلية المزيفة، إضافة الى مطبعة لتزييف العملة في بغداد.

وأكد رسول في بيان ان مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية بالعاصمة بغداد، عثر بداخلها على ما لا يقل عن ثلاثة عشر مليار دينار عراقي، وعشرين ألف دولار أميركي جميعها مزيفة، إضافة الى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها.

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