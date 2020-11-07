خبير قانوني يطالب التطبيعية بإنزال عقوبات على رئيس الديوانية

2020/11/07 | 11:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب الخبير القانوني، نزار احمد، لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، بإنزمال عقوبات على رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بسبب تصريحاته على حكم مباراة الكرخ.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “تصريح العنكوشي بان الحكم سيء لا يستحق ادارة مباراة شعبية يعتبر مخالفة صريحة للمادة ٦٨ الفقرة ١ والمادة ٥١ الفقرة ١ من لائحة الانضباط للاتحاد العراقي”.

واوضح بالقول، “عتبي كبير على التطبيعية بسبب اختيار هكذا نموذج سيء ويجب انزال العقوبات المناسبة بحقه كونه لم يعر للقوانين أي اهمية”.

وكان العنكوشي قد انتقد حكم المباراة بعدما اشهر بطاقتين حمرواين بوجده لاعبين اثنين من فريقه.



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