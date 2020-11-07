النقل: العراق يجني 117 ألف دولار يوميا لقاء عبور الطائرات في أجوائه

2020/11/07 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

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طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير النقل ناصر بندر الشبلي، السبت، ان العراق يحصل على 117 ألف دولار يوميا لقاء عبور الطائرات في أجوائه، فيما وجه لجنة الترانزيت بوضع الشروط الخاصة بعبور الاجواء العراقية لاهميتها في تعظيم الموارد المالية.

وقال الشبلي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، إن "الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، اذ طرحت اللجنة الكثير من الأفكار وتم التوصل إلى دراسة أولية بضرورة الاهتمام الكبير بالترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران".

واضاف انه "تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الملف"، موضحا ان "أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولارا".

واشار الى ان "عدد الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد وبعض الأحيان يزيد على ذلك"، مؤكدا أن شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء.

ر.إ

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