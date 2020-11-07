قيادي في العصائب يفتح النار على الأحزاب ’الشيعية’: لماذا تخشون نجاح عبطان؟!

2020/11/07 | 11:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

هاجم النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، السبت، "الاحزاب الشيعية"، قائلاً انها لم تستطع انتاج شخصية سياسية ناجحة لغاية الآن.

وقال عواد في تدوينة تابعها "ناس"، (7 تشرين الثاني 2020) إنه "بكل صراحة جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وبعضها فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة العراقية".

وأضاف "هناك شخصيات اثبتت نجاحها وعبد الحسين عبطان مثال لذلك، وكان الاجدر بالكتل الشيعية مكافأتة وترشيحة رئيسا للوزراء ولكن الخوف من نجاحه استبعده حتى من امانة بغداد".

وتابع، "متى يفهم السياسيين الشيعة بان نجاح اي سياسي شيعي سيكون ذات مردود ايجابي عليهم جميعا وان المركب مركب واحد".

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