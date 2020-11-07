العراق.. القبض على قاتل الناشط عمر فاضل

2020/11/07 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن تمكن القوات الأمنية من اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل أحد المتظاهرين في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

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