سامي الدروبي علامة فارقة في سيرة الترجمة إلى العربية - فهد المضحكي

2020/11/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي دائمًا ما يقترن اسم سامي الدروبي بروايات عميد الأدب الروسي فيودور دستويفسكي، حيث قدم للمكتبة العربية أشهر الترجمات للأعمال الكاملة للأديب الروسي، فضلاً عن ترجمته لأدباء روس آخرين أمثال: تولستوي، وليرمنتوف، وبوشكين وغيرهم.لم يقدم سامي الدوروبي وهو ما تؤكد عليه العديد من الدراسات فقط للثقافة، بل الرؤية الحية والدرس الأبدي، بأن العمل في أي مجال هو مساهمة لبناء البلاد والعقل والانسان، حياته كا ......





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