في الذكرى الخامسة والثلاثين لاستشهاد التهاني أمين - مصطفى براهمة

2020/11/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_براهمة شهادة للرفيق مصطفى براهمة الكاتب الوطني للنهج الديمقراطيمن الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم ،لأنني أدرك مسبقا بجسامة المسؤولية في القول ،لأنه مهما حاولت مجاهدة النفس في ذلك ،لن أفيه حقه .مناسبة ذلك هو ما أحاول تذكره من خلال حديث جرى بيني وبينه حول تعاملنا م ......





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