ولاية ألمانية

2020/11/07 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ميتل دويتشه تسايتونج" إن السوري "أيمن .ن" البالغ من العمر 19 عامًا غادر ألمانيا إلى السودان طواعيةً، بعد أن كلّف السلطات قرابة 5 ملايين ...

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