إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا

2020/11/07 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، السبت، بأنه تم تشخيص إصابة مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض بـ«كوفيد – 19».



ولم يتضح على الفور متى وكيف أُصيب ميدوز الذي ظهر بشكل متكرر في مناسبات عامة دون وضع كمامة.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع إن الاختبارات أثبتت أيضاً إصابة نيك ترينر أحد كبار مساعدي حملة الرئيس دونالد ترمب بالفيروس.ورافق ميدوز، كبير مستشاري ترمب والنائب السابق عن ولاية كارولاينا الشمالية، الرئيس الأميركي بانتظام في الأيام الأخيرة من التجمعات الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء.ويعد ميدوز، الذي كان موجوداً في حفل أقيم ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض وحضره العشرات من أنصار ترمب، أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لترمب يصاب بـ«كوفيد – 19»، الذي أودى بحياة أكثر من 236 ألف أميركي.وفي الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، أُعلنت إصابة ترمب بـ«كوفيد – 19»، وأبقته فترة المرض والحجر الصحي القصيرة بعيداً عن مجريات الحملة الانتخابية لمدة عشرة أيام.



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