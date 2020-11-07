نقابة الصحفيين تنعى أحد ملاكاتها في بغداد

2020/11/07 | 12:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} نعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، وفاة الدكتور حمدان السالم أحد ملاكاتها الصحفية والأكاديمية في بغداد.

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