ملا طلال : قاتل عمر فاضل في قبضة العدالة وسينال جزاءه العادل

2020/11/07 | 12:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أكد المتحدث الرسمي بإسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم السبت، ان قاتل المتظاهر عمر فاضل في قبضة العدالة وسينال جزاءه العادل.

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