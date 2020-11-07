2020/11/07 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنفيذا" لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد و المطلوب وفق أحكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي والذي عمل مسوؤل مشاجب مايسمى قاطع الجنوب ضمن عصابات داعش، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الإجرامية وشغله المنصب اعلاه واشترك بعدة عمليات إرهابية قبل عمليات التحرير.





حيث تم ايداعه التوقيف لإستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسؤول داعش لمشاجب ’’قاطع الجنوب’’ في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسؤول داعش لمشاجب ’’قاطع الجنوب’’ في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).