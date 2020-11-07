نجم عراقي يحصد لقب أفضل لاعب وسط بدوري ابطال غرب اسيا

2020/11/07 | 12:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أختير اللاعب العراقي ونجم وسط فريق برسبوليس الايراني لكرة القدم بشار رسن، كأفضل لاعب وسط في دوري أبطال غرب آسيا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجرى استطلاعاً بشأن اختيار أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا AFC في الغرب، حيث اختير لاعب الوسط العراقي بشار رسن، كأفضل لاعب وسط في البطولات.

وحصل بشار رسن على جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا في الغرب بأكثر من 53% من الأصوات.

وتنافس في هذا الاستطلاع بشار رسن مع مهدي قائدي من فريق الاستقلال الايراني وكمال كميایي نيا من برسبوليس الايراني، وسانتي كازورلا من السد القطري، وعبد المجيد السولاحيم من النصر السعودي، وجلال الدين مشاريبوف من باختاكور الوزبكي، وأكرم عفيف من السد القطري، وكايو من الشارقة الاماراتي، وعلي فائز من الشرطة العراقي، وحسن الهيدوس من السد القطري.

وبعد ذلك تم اختيار مهدي قائدي وكمال كاميابي نيا كثاني وثالث أفضل لاعبي وسط بأكثر بعد حصولهما علی 29% و 10% من الأصوات.

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