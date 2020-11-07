العتبة الحسينية تعلن موعد افتتاح مستشفى متكامل في سهل نينوى ومستشفى اخر بأيمن الموصل

2020/11/07 | 12:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، السبت، عن مواصلة العمل في المستشفيين الذين يتم تنفيذهما من قبل العتبة الحسينية لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كورونا) وذلك في الجانب الايمن من سهل نينوى في محافظة الموصل، مبينا أن هنالك سعي حثيث لإنجازهما بالسرعة الممكنة لغرض ادخالهما للخدمة.وقال رئيس القسم حسين رضا مهدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العتبة الحسينية تواصل العمل وبجهود كبيرة لانجازهما”، لافتا الى ان “نسبة الانجاز في مشروع مستشفى الشفاء بالجانب الايمن من مدينة الموصل سعة (180) سرير بلغت أكثر من (65%)، فيما بلغت نسبة انجاز مشروع المستشفى في سهل نينوى سعة (120) سرير أكثر من (90٪؜)”.وأضاف مهدي، ان “المستشفيين تم بنائهما بمواصفات رصينة ووفق الشروط ويحتويان على ردهات للرجال والنساء وغرف للطوارئ وغسيل الكلى وصالات للعمليات الكبرى والولادة، بالاضافة الى منظومة اوكسجين متطورة “.وأشار إلى أن “العتبة الحسينية تسعى لانجاز المشروعين بسرعة بهدف ادخالهما للخدمة، حيث من المتوقع أن يشهد نهاية الشهر الحالي افتتاح مستشفى الشفاء في سهل نينوى، فيما سيتم افتتاح مستشفى الشفاء بالجانب الايمن مطلع الشهر المقبل”.



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