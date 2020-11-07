النجيفي: خسارة ترامب ستكشف حجم المقلب التي وقعت فيه دول التطبيع

2020/11/07 | 12:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد القيادي في الجبهة العراقية اثيل النجيفي، السبت، ان خسارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانتخابات الاميركية ستكشف حجم المقلب الذي وقعت فيه دول التطبيع مع اسرائيل.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “عند خسارة ترامب ستكتشف دول التطبيع مع اسرائيل المقلب الذي اوقعت نفسها فيه”.واضاف ان “الولايات المتحدة لن تهتم بالتفاصيل الكثيرة في المنطقة وتهتم اكثر بمصالح رئيسية تسعى لتأمينها من خلال حلفاء اقوياء”.وشدد النجيفي بالقول: “نحن ضد التطبيع مع اسرائيل مهما كانت غايته ومسمياته”.



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