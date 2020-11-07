2020/11/07 | 12:09 - المصدر: عين العراق

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السبت 7 نوفمبر 2020 | 12:02 مساءً | عدد القراءات : 5

اعادة اصدار مواد متنوعة في مركز جمرك ام قصر الجنوبي

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، اعادة اصدار مواد متنوعة في مركز جمرك ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، ان "كوادرها في مركز جمرك ام قصر الجنوبي اعادة اصدار مواد مختلفة ( اركيلة + معطرات ) مخالفة لشروط الاستيراد لوجود نقص في اوراقها الرسمية ".

واضافت، ان "عملية اعادة الاصدار تمت وفقا للتعليمات والضوابط النافذة"

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