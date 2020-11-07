المالية النيابية: رواتب موظفي كوردستان مؤمنة في قانون الاقتراض

2020/11/07 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت اللجنة المالية النيابية تأكيد رفضها تمرير قانون تمويل العجز المالي بالمبلغ المحدد به، مشيرة الى ان القانون حال اقراره يؤمن رواتب موظفي الدولة بما فيهم موظفي اقليم كوردستان.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 7/11/2020، ان اقليم كوردستان لن تكون له اي حصة من القروض التي ستقترضها الحكومة بموجب قانون تمويل العجز المالي لأن القانون هو للاقتراض الداخلي، وعند الاقتراض الداخلي ليس للاقليم حصة، مشيرا الى ان للاقليم حصة في الاقتراض الخارجي فقط.

وأضاف النائب جمال كوجر ان الاقتراض الذي سيسمح به قانون تمويل العجز المالي هو لتأمين الرواتب للموظفين في العراق ورواتب موظفي الاقليم مؤمنة ايضا في هذا القانون للأشهر الاربعة (9-10-11-12).

وعن تطبيق القانون حال صدوره بأثر رجعي، اوضح النائب جمال كوجر ان لدى وزير المالية الاتحادي صلاحية باذونات الخزينة ويكون قرضا مؤقتا وبحسب حاجة الحكومة، وهو ما لجأت الوزارة اليه لشهري 9 و10، مضيفا انه عندما تتم المصادقة على قانون تمويل العجز فإن القرض المؤقت يتحول الى قرض دائمي ضمن القانون.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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