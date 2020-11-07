اربيل..انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من فايروس كورونا

2020/11/07 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الطريق الامثل لمواجهة انتشار فايروس كورونا هو اتباع نظام الوقائية الذاتية والابتعاد عن التجمعات.

واضاف: ان وزارة الصحة قامت اليوم باطلاق حملة توعية للمواطنين في محافظة اربيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوزيع الكمامات والمستلزمات الوقائية على المواطنين.

واضاف: يجب على المواطن ان يكون لديه وعي كامل حول كيفية التعامل مع فايروس كورونا، والاهم من ذلك ان حاملي الفايروس يجب ان يخضعوا للعلاج من قبل اطباء اخصائيين وحسب البروتوكولات العالمية وعدم الاعتماد على المصادر غير الرسمية.

واوضح: ان احد اسباب زيادة اعداد الوفيات في اقليم كوردستان هو ان المريض يهمل نفسه ولايراجع المستشفيات الا عند اشتداد حالة اصابته، نرجوا من المواطنين مراجعة المستشفيات حال ظهور اعراض الاصابة عليهم.

واشار الى ان الحملة تستمر لعدة ايام وتشمل مركز محافظة اربيل والاقضية والنواحي التابعة لها.، وستقوم فرق طبية مختصة خلال الحملة بتوزيع الكمامات والكفوف على المواطنين وتوعيتهم حول مخاطر الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص ‌

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