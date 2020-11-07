2020/11/07 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

اني احب ان أؤكد ان هذا المشروع هو

مقترح من محمد علاوي ولا علاقة له

بالمرة بالاتفاقية التي ابرمها السيد

الكاظمي مع مصر بل اني اقترح له هذا

المقترح عوضاً عن الاتفاقية التي

ابرمها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يقدم مقترحا للتعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة يحقق ارباحا سنوية للعراق بحدود 18 مليار دولار سنوياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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