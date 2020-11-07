2020/11/07 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، السبت، عن مشاركة لجان من قيادة العمليات المشتركة، في التحقيق الجاري بالأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس في المحافظة، وأسفرت عن مقتل متظاهر.

وقال مدنف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نطمئن أبناء وشباب محافظة البصرة وعائلة الشهيد بأن القوات الأمنية حريصة كل الحرص على توضيح الحقيقة وتقديم الجاني إلى القضاء"، وذلك تعليقاً على مقتل المتظاهر عمر فاضل.

وأضاف أن "لجان التحقيق توصلت إلى النتائج النهائية وسيتم الإعلان عن الجاني اليوم خلال الساعات المقبلة"، مؤكداً بالقول: "لا نساوم على أبناء مدينتنا".وأشار مدنف إلى "وصول لجان من العمليات المشتركة لوزارة الدفاع العراقية للمشاركة في مجريات التحقيق".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن اليوم السبت، عن اعتقال المتهم بقتل المتظاهر عمر فاضل، فيما أكد أن الدولة “لن تتساهل” مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تدخل على خط التحقيق بأحداث تظاهرات الأمس في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تدخل على خط التحقيق بأحداث تظاهرات الأمس في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).