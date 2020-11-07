اصابة مدرب إيطاليا بفيروس كورونا

2020/11/07 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن إصابة المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، والبالغ من العمر 55 عاماً، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

وذكر الاتحاد في بيان أن “نتائج الفحوص الروتينية التي أجريت على هامش استعداد المنتخب الإيطالي لجولة جديدة من المباريات جاءت إيجابية، حيث لم تظهر أي أعراض على مانشيني الذي سيخضع للعزل الصحي في منزله بالعاصمة الإيطالية روما”.

وسيستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الأستوني ودياً يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه على ملعبه المنتخب البولندي يوم 15 من الشهر الجاري، فيما يواجه منتخب البوسنة والهرسك يوم 18 من الشهر الجاري في دوري الأمم الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدولي البوسني إدين دزيكو لاعب روما الإيطالي، عن إصابته بكورونا، مما سيجبره على الغياب عن المباريات المقبلة.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور إنستغرام: “سأضطر إلى الالتزام بفترة الحجر الصحي، أريد أن أطمئن كل من يعرفني، لحسن الحظ لم تظهر علي أي أعراض محددة”.



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