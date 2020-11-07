مؤشرات ايجابية لكورونا العراق في قائمة جامعة جونز هوبكنز

2020/11/07 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تراجع العراق مركزا واحدا في الجدول العالمي للدول الاكثر اصابة بوباء كورونا، إلى المرتبة 18.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في نشرتها الصادرة اليوم السبت ان العراق ، الذي سجل حتى الان 493.139 اصابة مؤكدة، تراجع الى المركز الثامن عشر في الجدول بعد ان كان يحتل المركز الـسابع عشر.

واوضحت الجامعة التي تعنى بمتابعة تطورات الوباء في العالم ان بولندا تقدمت على العراق بعد ان سجلت 439.765 اصابة.

واضافت الجامعة ان الولايات المتحدة والهند والبرازيل ما زالت على رأس الدول الاكثر تضررا بالجائحة.

وفي وقت سابق، تقدم العراق ليصبح الدولة الثامنة عشرة في العالم بعدد الوفيات، في الوقت الذي كان مازال يحتل المرتبة 17 بعدد الاصابات بكورونا.

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