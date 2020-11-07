الامارات تدعو إلى “مقاربة جديدة” للازمة السورية

2020/11/07 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعت الامارات، السبت، الى مقاربة جديدة بخصوص الازمة السورية، مشيرة إلى أن الدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية.وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش في تغريدة اطلعت عليها /المعلومة/، إن “الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي”.وأضاف قرقاش، أن “التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة”.



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