الاستخبارات: اعتقال مطلوب اشترك بعمليات 'إرهابية' قبل استعادة الموصل

2020/11/07 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال أحد المطلوبين

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين من الذين اشتركوا بعمليات إجرامية قبل عمليات استعادة الموصل.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وشغله منصب مسؤول مشاجب ما يسمى قاطع الجنوب ضمن عصابات داعش".

واوضح ان " المطلوب اشترك بعدة عمليات إرهابية قبل عمليات التحرير"، مؤكدا أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ر.إ

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