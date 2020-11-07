الكاظمي.. الدولة لن تتساهل مع استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

2020/11/07 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، على عدم تساهل الدولة مع من يتجاوز على أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، مشيرا الى اعتقال المتهم بقتل المتظاهر عمر فاضل في البصرة لينال جزاءه العادل.

وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر، اليوم (7 تشرين الثاني 2020)، إن "الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل في البصرة"، واضاف، أن "الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".

واوضح الكاظمي أن "القوات الأمنية اعتقلت المتهم بقتل المتظاهر عمر فاضل وسينال جزاءه العادل".

وتابع، انه "نثق بشعبنا، ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل، وسنتجاوز معا التحديات".

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق، إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم، أمس الجمعة، على قتل المتظاهر عمر فاضل محافظة البصرة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن "القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة، تمكنت من القاء القبض على القاتل".

وأضاف البيان، أن "القاتل اعترف صراحة بجريمته، وإجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وجاء ذلك بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتشييع جثمان المتظاهر، عمر فاضل، حيث شارك العشرات من أهالي البصرة، في تشييع المتظاهر الذي سقط يوم أمس بعد إطلاق العيارات النارية، في ساحة التظاهر بالمحافظة.

ا.ح

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