ذيبان: الاتفاقية مع مصر خطة نحو التطبيع مع إسرائيل

2020/11/07 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتقد النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، السبت، الاتفاقية العراقية المصرية، معتبرا أنها "خطة باتجاه المحور الاميركي الاسرائيلي والتطبيع".



وقال ذيبان، في تصريح صحفي، تابعه "ناس"، (7 تشرين الثاني 2020)، أن "ترك حكومة الكاظمي الاتفاقية الصينية والذهاب نحو مصر والأردن هو توجه واضح صوب المحور الاميركي الاسرائيلي والتطبيع".

واضاف أن "الكاظمي يسير بالعراق باتجاه مجهول ودمار للاقتصاد العراقي والسياسة الخارجية".

وتابع ان "حكومة الكاظمي انسحبت من الاتفاقية الصينية وشركاتها العملاقة وعقدت اتفاقيات مع مصر والأردن التي ليس لديها اي امكانيات للإعمار"، مشيرا الى ان "الحكومة عمدت على سحب أموال الصندوق الصيني لعدم العودة نحو الاتفاقية الصينية".

واوضح ذبيان ان "تلك التحركات واضحة عن اصطفاف الحكومة مع المحور الاميركي الاسرائيلي كخطوة اولى نحو التطبيع"، مؤكدا ان "مجلس النواب لم ولن يسمح بمثل هكذا خطوات”.

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