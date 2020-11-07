"أحزاب بلا وزن".. بدء الاقتراع في المرحلة الثانية بالانتخابات التشريعية في مصر

2020/11/07 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ صباح السبت الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري الذي من المتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب مراسلي فرانس برس.

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