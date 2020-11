تويتر يعتبر تعريف بايدن بأنه رئيس الولايات المتحدة سابقا لأوانه

2020/11/07 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

اتخذ موقع تويتر، إجراء ضد إحدى تغريدات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن.

واعتبر الموقع أن التغريدات تمت من خلالها الإشارة الى ان بايدن الرئيس المنتخب، وان نائبته المرشحة كامالا هاريس على أنها نائبة الرئيس المنتخب، اعتبرها سابقة لأوانها، وقام بوضع إشارة على تلك التغريدات تفيد بأن فرز الأصوات لم ينته بعد، إضافة الى وضع رابط يكشف عن أحدث البيانات المتعلقة بالانتخابات.

Donald Trump is going to court to stop votes from being counted.



We have assembled the largest election protection effort in history to fight back and need your help.

Chip in to make sure every vote is counted: https://t.co/ksrwxu9nDE

— Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020

