سائرون: أغلب الأحزاب والكتل غير جادة بالذهاب إلى إجراء الانتخابات

2020/11/07 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك تحالف سائرون بجدية رغبة الأحزاب والكتل السياسية بالذهاب إلى إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.

وأكد التحالف في بيان أن أغلب الأحزاب ترى أن القانون الجديد لا يخدم مصالحها في الانتخابات المقبلة، وتحاول الاستفادة من الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراقها للدخول في الانتخابات.

وحدد التحالف العوامل اللازمة للذهاب إلى الانتخابات، والتي تتمثل بضبط السلاح المنفلت، وتهيئة الأجواء النزيهة، ومحاسبة الفاسدين، وإبعاد المال السياسي عن الانتخابات، وإكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وإعلان مفوضية الانتخابات عن تهيئة جميع الأمور الفنية واللوجستية للانتخابات المقبلة.

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