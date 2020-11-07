بايدن يتوقع الحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي

2020/11/07 | 12:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، السبت، باستمرار فرز الأصوات في الوقت الذي احتل فيه المركز الأول في العديد من الولايات الحاسمة وبدا أنه في طريقه للفوز بالرئاسة في الانتخابات حتى مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تحدي النتائج.وقال بايدن للصحافيين والمساعدين: «صوتك سيحسب.



لا يهمني مدى صعوبة محاولة الناس إيقافه.



لن أسمح بحدوث ذلك ».



مشيراً إلى أنه سيحاول تجاوز الانقسام الحزبي في البلاد ومعالجة القضايا الرئيسية مثل جائحة فيروس كورونا.وأضاف بايدن معرباً عن ثقته بالفوز في السباق الرئاسي بأرقام قياسية: «سنفوز في هذا السباق بأغلبية واضحة.



الشعب يقف خلفنا ونحن في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي»، مؤكداً أنه واثق من فوزه في ولايات جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا ونيفادا، مما يمنحه بوضوح أكثر من الـ270 صوتاً في المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.وبعد يوم من الترقب في معقله في ويلمنغتون في ديلاوير، أدلى بايدن بكلمة مقتضبة.



وقال فيما وقفت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس الى جانبه إن «الوقت حان للتلاقي»، مضيفاً «علينا أن نتغلّب على الغضب».



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