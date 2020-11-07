الخدمات النيابية تتهم جهات لم تسمها بالعمل على إجهاض مشروع ميناء الفاو

2020/11/07 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الخدمات والإعمار النيابية جهات لم تسمها بالعمل على إجهاض وعرقلة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير.

وأكدت اللجنة في بيان، البدء بمتابعات دقيقة ومستمرة بكل ما يتعلق بالمفاوضات التي حصلت بين وزارة النقل وشركة دايو الكورية بشأن تنفيذ مشروع ميناء الفاو، وسيتم استضافة وزير النقل والجهات التنفيذية المعنية بالمشروع، للاطلاع على حقيقة إلغاء العقد، مبينة أن طبيعة التفاوض بين الشركة ووزارة النقل لم تكن واضحة المعالم، خاصة في ظل تدخل جهات غير مختصة بالإجراءات الفنية الخاصة بالعقد.

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