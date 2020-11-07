الشرطة المجتمعية تمنع فتاة من الانتحار في ذي قار

2020/11/07 | 12:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت الشرطة المجتمعية، السبت، منع فتاة من الانتحار في ذي قار.

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